В третий раз россияне разгромили испанцев в еврокубках

Разгромив "Севилью" в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов, "Спартак" принес России третью крупную победу над испанцами в рамках еврокубков. Ранее разгромить представителей Испании удавалось ЦСКА и "Краснодару". Правда, оба эти встречи пришлись на второй по значимости европейский турнир.
Крупные победы российских клубов над испанцами в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
23.10.2008
|
КУ
|
Гр.турнир
|
ЦСКА
|
Депортиво (д)
|
3:0
|
28.08.2014
|
ЛЕ
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар
|
Реал Сосьедад (д)
|
4:1
|
17.10.2017
|
ЛЧ
|
Гр.турнир
|
Спартак
|
Севилья (д)
|
5:1
resifi
Вообще-то 2014г.Краснодар - Реал Сосьедад 3:0
01:27
pasarov74
Pебят, бpосайтe кypить! Пo этoй мeтодикe бpоcить мoжнo зa пaрy днeй, и бeз вpедa для opганизма, нepвов и пepеедания, eще и oрганизм чиcтит. Вoобщем pебят pекомендую http://2qu.ru/nikodex
01:17
rotor
Краснодар победил 3-0. Исправляйтесь:)
01:09