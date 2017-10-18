01:03 | Футбол — Лига чемпионов

В третий раз россияне разгромили испанцев в еврокубках

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Разгромив "Севилью" в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов, "Спартак" принес России третью крупную победу над испанцами в рамках еврокубков. Ранее разгромить представителей Испании удавалось ЦСКА и "Краснодару". Правда, оба эти встречи пришлись на второй по значимости европейский турнир.

Крупные победы российских клубов над испанцами в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Клуб

Соперник

Счет

23.10.2008

КУ

Гр.турнир

ЦСКА

Депортиво (д)

3:0

28.08.2014

ЛЕ

4-й отб.раунд

Краснодар

Реал Сосьедад (д)

4:1

17.10.2017

ЛЧ

Гр.турнир

Спартак

Севилья (д)

5:1

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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resifi

Вообще-то 2014г.Краснодар - Реал Сосьедад 3:0

01:27

pasarov74

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01:17

rotor

Краснодар победил 3-0. Исправляйтесь:)

01:09