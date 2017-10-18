В третий раз россияне разгромили испанцев в еврокубках

Разгромив "Севилью" в матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов, "Спартак" принес России третью крупную победу над испанцами в рамках еврокубков. Ранее разгромить представителей Испании удавалось ЦСКА и "Краснодару". Правда, оба эти встречи пришлись на второй по значимости европейский турнир.

Крупные победы российских клубов над испанцами в еврокубках