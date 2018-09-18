В тренировке ЦСКА перед матчем с "Викторией" принимали участие все игроки, кроме Тикнизяна и Жиронкина

ЦСКА провел заключительную тренировку перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень, информирует официальный сайт красно-синих.
В занятии приняли участие все игроки, кроме полузащитника Наяира Тикнизяна и нападающего Виталия Жиронкина. Эти футболисты тренировались с молодежкой армейцев и завтра сыграют в Юношеской лиге УЕФА.
ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".
"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)
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Дополнительная информация
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-zavershili-podgotovku-k-matchu-s-viktoriey/