22:54 18 сентября | Футбол — Лига чемпионов

В тренировке ЦСКА перед матчем с "Викторией" принимали участие все игроки, кроме Тикнизяна и Жиронкина

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ЦСКА провел заключительную тренировку перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень, информирует официальный сайт красно-синих.

В занятии приняли участие все игроки, кроме полузащитника Наяира Тикнизяна и нападающего Виталия Жиронкина. Эти футболисты тренировались с молодежкой армейцев и завтра сыграют в Юношеской лиге УЕФА.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

Виктория Пл - ЦСКА

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/armeytsy-zavershili-podgotovku-k-matchu-s-viktoriey/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
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