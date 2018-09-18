В тренировке ЦСКА перед матчем с "Викторией" принимали участие все игроки, кроме Тикнизяна и Жиронкина

ЦСКА провел заключительную тренировку перед матчем 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" Пльзень, информирует официальный сайт красно-синих.

В занятии приняли участие все игроки, кроме полузащитника Наяира Тикнизяна и нападающего Виталия Жиронкина. Эти футболисты тренировались с молодежкой армейцев и завтра сыграют в Юношеской лиге УЕФА.

ЦСКА выступает в группе G вместе с "Викторией", "Ромой" и "Реалом".

"Виктория" Пльзень – ЦСКА: Лига чемпионов, 19 сентября 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 22.00 (мск)

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