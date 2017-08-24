В США ЦСКА назвали неудобным соперником для "МЮ"

На сайте американского журнала Sports Illustrated были представлены группы жизни и смерти для всех английских клубов в преддверии жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. По мнению издания ЦСКА, является самым неудобным соперником из четвертой корзины для "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы хотят избежать длительных перелетов учитывая опыт прошлогодних матчей с "Ростовом" в Лиге Европы.

Кроме ЦСКА в группу смерти для "МЮ" попали "Реал" и "ПСЖ".

Также издание поместило ЦСКА в группу жизни для "Тоттенхэма", в которой помимо армейцев оказались "Бенфика" и "Севилья". "Спартак" издание поместило в группу жизни для "Ливерпуля", куда помимо красно-белых попали "Порту" и "Марибор".

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет в четверг, 24 августа. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию жеребьевки.

Группы жизни и смерти для "Спартака" и ЦСКА