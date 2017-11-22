20:26 | Футбол — Лига чемпионов

В сезоне-2017/18 Щенников забил в четыре раза больше, чем за предыдущую карьеру


В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" защитник ЦСКА Георгий Щенников забил четвертый гол в текущем сезоне.

Ранее 26-летний россиянин огорчил "Рубин" и "Спартак" в чемпионате и "Янг Бойз" в отборе Лиги чемпионов. Любопытно, что за всю предыдущую карьеру (272 матча за 9 сезонов) Щенников отличился всего один раз - с "Тереком" в Кубке России-2013/14. (Кирилл БУРДАКОВ)

ЦСКА - Бенфика

 

Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 5-й тур
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