В сезоне-2017/18 Щенников забил в четыре раза больше, чем за предыдущую карьеру

В матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" защитник ЦСКА Георгий Щенников забил четвертый гол в текущем сезоне.

Ранее 26-летний россиянин огорчил "Рубин" и "Спартак" в чемпионате и "Янг Бойз" в отборе Лиги чемпионов. Любопытно, что за всю предыдущую карьеру (272 матча за 9 сезонов) Щенников отличился всего один раз - с "Тереком" в Кубке России-2013/14. (Кирилл БУРДАКОВ)