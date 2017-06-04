В сети появилось видео паники болельщиков "Ювентуса" в Турине после взрыва петарды

Новостное агентство AFP разместило на своей странице в твиттере видео, записанное на центральное площади Турина во время финального матча Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом". Напомним, что после третьего гола мадридцев в толпе взорвалась петарда, что привело к панике среди собравшихся, которые приняли это за взрыв бомбы. По последним данным пострадали как минимум 400 человек, два из которых (молодая женщина и четырехлетний ребенок) – серьезно, кроме того потерялся трехлетний ребенок.

Болельщики "Старой синьоры" пострадали в давке на площади Сан-Карло, а также после падения на стекло – многие обратились за помощью к врачам из-за порезов.