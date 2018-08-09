В сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов

Фанаты ПАОК атаковали российских журналистов до и во время матча 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов с московским "Спартаком" (3:2), сообщают "Известия". Встреча прошла в Солониках накануне.

На матче "Спартак"–ПАОК за выход в Лигу чемпионов УЕФА греческие фанаты атаковали российских представителей прессы: pic.twitter.com/ZIPojzO2d7 – IZ.RU (@izvestia_ru) 9 августа 2018 г.

Один из пострадавших - корреспондент "Спорт Экпресс" Дмитрий Зеленов - назвал ситуацию "вопиющей". По словам обозревателя, он ни разу не видел подобного на футболе.

Отметим, что по окончании встречи "Спартак" оказал поддержку пострадавшим журналистам, взяв их на борт.

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест.

Ответный матч пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, второй матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

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