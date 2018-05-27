В сборной Египта уверены, что Салах будет готов к ЧМ-2018

Врач сборной Египта Мохамед Абу Эль-Эла связался с медицинским штабом "Ливерпуля" и получил новые сведения о состоянии нападающего Мохамеда Салаха, сообщает пресс-служба национальной команды. Игрок в субботу получил повреждение в финале Лиги чемпионов против "Реала" (1:3) в столкновении с Серхио Рамосом.

Врачи "Ливерпуля" после рентгена сделали оптимистичный прогноз по срокам восстановления игрока. В сборной Египта уверены, что Салах будет готов к чемпионату мира-2018.

Напомним, сборная Египта является соперником сборной России по групповому турниру чемпионата мира-2018. Игра состоится 19 июня в Санкт-Петербурге. Ранее сообщалось, что из-за травмы плеча Салах может пропустить турнир.

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