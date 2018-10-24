"В римском метро были наши преданные болельщики". ЦСКА выпустил заявление по инциденту

ЦСКА выпустил официальное заявление по поводу инцидента в метро Рима перед матчем армейцев в Лиге чемпионов против "Ромы" (0:3). Ранее стало известно, что из-за обрушения эскалатора пострадало 30 человек, включая 16 россиян. Глава МВД Италии Маттео Сальвини назвал виновниками инцидента "десятки пьяных псевдоболельщиков".

"Вчера перед матчем с "Ромой" на одной из станций римского метро произошел несчастный случай из-за поломки эскалатора. Пострадали люди, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии. Наша основная задача сейчас – оказать любую возможную помощь пострадавшим, чем клуб в данный момент занимается. Это касается визовой поддержки, замены пропавших авиабилетов, финансовой помощи и так далее. Наши сотрудники находятся на постоянной связи со всеми, кто пострадал в этом инциденте (в том числе, как уже сообщалось ранее, открыта горячая линия фан-клуба, связаться с которым можно по телефону 8-495-540-38-88 или по электронной почте fanclub@pfc-cska.com).

Необходимо отметить, что оперативно отреагировали на ситуацию представители нашего Посольства в Риме и РФС и они в данный момент также делают все от них зависящее, чтобы оказать необходимую помощь людям. Также, по нашей информации, медики и полиция Рима, вопреки противоречивым заявлениям, не оставили наших граждан без внимания и поддержки.

Что касается различных официальных комментариев о причинах произошедшего (в том числе слов о псевдоболельщиках, которые прыгали на эскалаторе), то мы считаем, что сейчас не место и не время для преждевременных выводов. В римском метро были наши преданные болельщики и соотечественники, и главное сейчас – их здоровье и возвращение на родину. А почему эскалатор метро в центре одной из мировых столиц, где ежедневно перемещаются сотни тысяч римлян и туристов, вышел из строя, что повлекло угрозу жизни и здоровья людей, – должны выяснить правоохранительные органы Рима", - говорится в заявлении ЦСКА.