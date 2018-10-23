18:48 | Футбол — Лига чемпионов

В Риме из-за матча "Рома" – ЦСКА закрыли доступ к фонтанам и запретили носить стеклянные бутылки

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В связи с проведением в Риме матча 3-го раунда группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА власти города приняли решение ограничили доступ к фонтанам, сообщает "Р-Спорт". Отмечается, что эти меры связаны с обеспечением безопасности.

Также с вечера понедельника запрещена продажа напитков в стеклянной таре, ношение бутылок и прочих емкостей из стекла.

Напомним, что встреча "Рома" – ЦСКА состоится сегодня, 23 октября, начало – 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Рома - ЦСКА

 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181023/1144553113.html

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 3-й тур. "Рома" - ЦСКА, "Локомотив" - "Порту"
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