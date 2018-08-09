В РФС уверены, что УЕФА отреагирует на инцидент с российскими журналистами

Вице-президент РФС Сергей Анохин назвал недопустимым инцидент с участием греческих фанатов и российских журналистов перед началом первого матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (3:2). Как сообщили "СЭ" в УЕФА, организация ждет дополнительной информации по данному происшествию.

– Любые проявления агрессии со стороны болельщиков недопустимы на стадионе и вне его, – цитирует "Р-Спорт" Анохина. – РФС всегда поддерживает и будет содействовать отечественным спортивным журналистам. Уверен, что УЕФА отреагирует по поводу инцидентов в Греции. Но боюсь, что ситуация выходит за рамки только футбольных событий.

Сегодня, 9 августа, "Спартак" выступил с заявлением по сложившейся ситуации. В клубе рассчитывают на то, что "власти Греции и соответствующие органы УЕФА дадут произошедшему объективную правовую оценку".

Отметим, что по версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из российских журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест. Также в греческом клубе опровергли обвинения в бездействии в ходе инцидента между местными фанатами и представителями российских СМИ.

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