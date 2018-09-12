В РФС считают, что УЕФА не должен иметь претензий по проведению матчей ЦСКА в "Лужниках"

Глава комиссии РФС по сертификации стадионов Александр Зорков считает, что у УЕФА не должно возникнуть претензий к "Лужникам" в связи с тем, что ЦСКА планирует провести на главной арене ЧМ-2018 матчи группового турнира Лиги чемпионов. Накануне, 11 сентября, комиссия европейской организации завершила двухдневную инспекцию стадиона.

Как заявил "СЭ" генеральный директор армейцев Роман Бабаев, оснований полагать, что команде запретят проводить матчи главного еврокубкового турнира в "Лужниках", нет.

– Комиссия прошла, просмотрела стадион, – цитирует ТАСС Зоркова. – Экспертное заключение поступит в РФС и в "Лужники" в ближайшее время. Конечно, какие еще могут быть претензии к стадиону, на котором проходил финал чемпионата мира, тем более в этом году?

ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов сыграет с "Реалом" (2 октября), "Ромой" (7 ноября) и "Викторией" (27 ноября).

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