В РФС посоветовали фанатам ПАОК во избежание проблем вести себя в рамках закона

Председатель комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин убежден, что профильные службы справятся с обеспечением порядка до, во время и после ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Спартак" – ПАОК. Первая встреча, состоявшаяся неделю назад, завершилась победой греческого клуба со счетом 3:2.

В Греции сообщили, что на матч со "Спартаком" приедут 600 болельщиков ПАОК

– Ничего того, что обещают спартаковские фанаты, не будет (в тематических группах в социальных сетях. – Прим. "СЭ"). Службы безопасности обеспечат порядок до, во время и после матча, – цитирует ТАСС Маркина. – С болельщиками "Спартака" есть кому поработать, объяснить, что можно и нельзя делать. Греческим болельщиками я могу посоветовать то же, что и всем остальным: надо вести себя в рамках закона, уважительно, тогда никаких проблем не будет.

Обиднее всего, что вроде между нашими народами и странами всегда были дружеские отношения, но то, что произошло в Салониках, для меня непонятно.

Напомним, перед первой игрой у входа в пресс-центр стадиона в Салониках группа российских журналистов была атакована фанатами ПАОК. Однако УЕФА не стал открывать дисциплинарное дело, сославшись на отсутствие доказательств.

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, второй матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.30 (мск)