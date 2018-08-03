11:55 | Футбол — Лига чемпионов

В рейтинге УЕФА Россия в третьем десятке


В отборочных раундах еврокубков победа оценивается одним очком, ничья – половиной. Поэтому две ничьи "Уфы" принесли России только одно зачетное очко. Еще по четыре бонусных за выход в групповой турнир Лиги чемпионов получили "Локомотив" и ЦСКА. Текущий рейтинг России пока невысок (1,500 балла) и позволяет занимать лишь 23-е место.

Такая ситуация обычна для начала августа, когда команды малых футбольных стран уже провели по несколько матчей, а клубы ведущих лиг едва стартовали. Со временем все вернется на круги своя. К слову 10 из 55 стран, входящих в УЕФА, остались без представителей в еврокубках – их турнирный путь завершен.

В этом сезоне, как известно, нам набирать коэффициент несколько сложнее – общее число очков делится не на пять, как было раньше, а на шесть. Именно столько клубов заявил Российский футбольный союз для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но пока никакой угрозы нашему шестому месту нет. Преследователи (Португалия, Украина, Бельгия) намного отстали, к тому же португальцы уже лишились одной из пяти команд. А французов достать очень сложно, если вообще возможно. Слишком велик их отрыв. (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Локомотив

ЛЧ

0

4

4

ЦСКА

ЛЧ

0

4

4

3. Уфа

ЛЕ

1

0

1

4. Зенит

ЛЕ

0

0

0

Краснодар

ЛЕ

0

0

0

Спартак

ЛЧ

0

0

0

Всего: 9 очков, 6 команд, коэффициент 1,500, 23-е место в сезоне.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2014/15 – 2018/19)

Страна

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,214

23,928

20,142

19,714

2,571

18

86,569

7 (7*)

2. Англия

13,571

14,250

14,928

20,071

2,500

17,5

65,320

7 (7)

3. Италия

19,000

11,500

14,250

17,333

2,500

17,5

64,583

7 (7)

4. Германия

15,857

16,428

14,571

9,857

2,500

17,5

59,213

7 (7)

5. Франция

10,916

11,083

14,416

11,500

2,333

14

50,248

6 (6)

6. РОССИЯ

9,666

11,500

9,200

12,600

1,500

9

44,466

6 (6)

7. Португалия

9,083

10,500

8,083

9,666

0,900

4,5

38,232

5 (4)

8. Украина

10,000

9,800

5,500

8,000

1,100

5,5

34,400

5 (5)

9. Бельгия

9,600

7,400

12,500

2,600

1,200

6

33,300

5 (5)

10. Турция

6,000

6,600

9,700

6,800

1,200

6

30,300

5 (5)

11. Австрия

4,125

3,800

7,375

9,750

0,400

2

25,450

5 (4)

12. Голландия

6,083

5,750

9,100

2,900

0,900

4,5

24,733

5 (4)

13. Дания

2,900

5,500

8,500

5,250

2,000

8

24,150

4 (4)

14. Швейцария

6,900

5,300

4,300

6,500

0,200

1

23,200

5 (4)

15. Чехия

3,875

7,300

5,500

5,500

1,000

5

23,175

5 (4)

16. Греция

6,200

5,400

5,800

5,100

0,600

3

23,100

5 (3)

17. Хорватия

6,875

4,500

5,125

5,125

1,375

5,5

23,000

4 (3)

18. Кипр

3,300

3,000

5,500

7,000

1,875

7,5

20,675

4 (3)

19. Сербия

2,750

4,250

2,875

6,375

3,000

12

19,250

4 (3)

20. Польша

4,750

5,500

3,875

2,875

2,125

8,5

19,125

4 (3)

21. Белоруссия

5,500

5,125

3,000

3,250

2,125

8,5

19,125

4 (3)

22. Швеция

3,900

4,750

2,750

5,375

1,750

7

18,525

4 (1)

23. Азербайджан

3,625

4,375

4,250

4,375

1,500

6

18,125

4 (1)

24. Шотландия

4,000

3,000

4,375

4,000

2,625

10,5

18,000

4 (3)

25. Израиль

1,375

2,250

6,750

5,625

1,875

7,5

17,875

4 (3)

26. Казахстан

3,375

4,625

2,750

4,250

2,500

10

17,500

4 (2)

27. Норвегия

2,200

7,250

1,375

4,000

1,875

7,5

16,700

4 (3)

28. Болгария

4,250

1,000

4,250

4,000

2,125

8,5

15,625

4 (2)

29. Румыния

5,125

2,250

3,300

2,900

1,125

4,5

14,700

4 (3)

30. Словения

4,000

1,000

2,250

4,625

2,375

9,5

14,250

4 (2)

31. Лихтенштейн

2,500

5,000

2,500

2,000

1,500

1,5

13,500

1 (0)

32. Словакия

2,750

3,750

2,125

1,875

2,625

10,5

13,125

4 (3)

33. Венгрия

2,125

1,625

1,875

1,625

1,625

6,5

8,875

4 (1)

34. Македония

1,125

1,500

1,250

3,125

1,000

4

8,000

4 (1)

35. Ирландия

2,000

0,700

2,625

1,125

1,000

4

7,450

4 (1)

36. Финляндия

2,400

1,000

1,750

1,250

0,875

3,5

7,275

4 (1)

37. Албания

0,875

2,125

0,875

2,625

0,750

3

7,250

4 (1)

38. Молдавия

1,750

1,250

0,875

2,750

0,625

2,5

7,250

4 (1)

39. Босния

1,750

1,500

0,500

1,375

1,875

7,5

7,000

4 (1)

40. Исландия

2,500

1,125

1,000

1,125

1,250

5

7,000

4 (1)

41. Литва

0,500

0,750

0,500

2,375

2,125

8,5

6,250

4 (2)

42. Латвия

0,250

1,625

1,375

0,750

1,500

6

5,500

4 (1)

43. Мальта

0,125

0,875

1,250

1,375

1,500

6

5,125

4 (0)

44. Армения

0,375

1,625

1,125

0,625

1,375

5,5

5,125

4 (2)

45. Эстония

1,500

1,000

1,375

0,625

0,500

2

5,000

4 (0)

46. Грузия

1,250

0,625

1,125

0,125

1,375

5,5

4,500

4 (1)

47. Люксембург

0,500

0,750

0,750

0,875

1,375

5,5

4,250

4 (2)

48. Уэльс

0,125

1,500

1,000

0,500

1,000

4

4,125

4 (1)

49. Черногория

0,750

1,000

0,875

1,125

0,375

1,5

4,125

4 (0)

50. Фареры

1,375

0,375

0,375

0,750

1,125

4,5

4,000

4 (0)

51. Гибралтар

0,250

0,750

1,500

0,500

1,000

3

4,000

3 (0)

52. Сев.Ирландия

1,375

0,750

0,500

0,750

0,500

2

3,875

4 (0)

53. Косово

0,000

0,000

0,000

0,000

2,500

5

2,500

2 (0)

54. Андорра

0,500

0,166

0,166

0,166

0,833

2,5

1,831

3 (0)

55. Сан-Марино

0,000

0,000

0,000

0,166

0,500

1,5

0,666

3 (0)

* Продолжают выступления.

В сезоне-2018/19 учтены бонусные очки клубов, полученные за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2020/21.

 

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