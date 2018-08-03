В рейтинге УЕФА Россия в третьем десятке

В отборочных раундах еврокубков победа оценивается одним очком, ничья – половиной. Поэтому две ничьи "Уфы" принесли России только одно зачетное очко. Еще по четыре бонусных за выход в групповой турнир Лиги чемпионов получили "Локомотив" и ЦСКА. Текущий рейтинг России пока невысок (1,500 балла) и позволяет занимать лишь 23-е место.
Такая ситуация обычна для начала августа, когда команды малых футбольных стран уже провели по несколько матчей, а клубы ведущих лиг едва стартовали. Со временем все вернется на круги своя. К слову 10 из 55 стран, входящих в УЕФА, остались без представителей в еврокубках – их турнирный путь завершен.
В этом сезоне, как известно, нам набирать коэффициент несколько сложнее – общее число очков делится не на пять, как было раньше, а на шесть. Именно столько клубов заявил Российский футбольный союз для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но пока никакой угрозы нашему шестому месту нет. Преследователи (Португалия, Украина, Бельгия) намного отстали, к тому же португальцы уже лишились одной из пяти команд. А французов достать очень сложно, если вообще возможно. Слишком велик их отрыв. (Александр БОБРОВ)
СКОЛЬКО РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Локомотив
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
ЦСКА
|
ЛЧ
|
0
|
4
|
4
|
3. Уфа
|
ЛЕ
|
1
|
0
|
1
|
4. Зенит
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
Краснодар
|
ЛЕ
|
0
|
0
|
0
|
Спартак
|
ЛЧ
|
0
|
0
|
0
Всего: 9 очков, 6 команд, коэффициент 1,500, 23-е место в сезоне.
ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2014/15 – 2018/19)
|
Страна
|
14/15
|
15/16
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
20,214
|
23,928
|
20,142
|
19,714
|
2,571
|
18
|
86,569
|
7 (7*)
|
2. Англия
|
13,571
|
14,250
|
14,928
|
20,071
|
2,500
|
17,5
|
65,320
|
7 (7)
|
3. Италия
|
19,000
|
11,500
|
14,250
|
17,333
|
2,500
|
17,5
|
64,583
|
7 (7)
|
4. Германия
|
15,857
|
16,428
|
14,571
|
9,857
|
2,500
|
17,5
|
59,213
|
7 (7)
|
5. Франция
|
10,916
|
11,083
|
14,416
|
11,500
|
2,333
|
14
|
50,248
|
6 (6)
|
6. РОССИЯ
|
9,666
|
11,500
|
9,200
|
12,600
|
1,500
|
9
|
44,466
|
6 (6)
|
7. Португалия
|
9,083
|
10,500
|
8,083
|
9,666
|
0,900
|
4,5
|
38,232
|
5 (4)
|
8. Украина
|
10,000
|
9,800
|
5,500
|
8,000
|
1,100
|
5,5
|
34,400
|
5 (5)
|
9. Бельгия
|
9,600
|
7,400
|
12,500
|
2,600
|
1,200
|
6
|
33,300
|
5 (5)
|
10. Турция
|
6,000
|
6,600
|
9,700
|
6,800
|
1,200
|
6
|
30,300
|
5 (5)
|
11. Австрия
|
4,125
|
3,800
|
7,375
|
9,750
|
0,400
|
2
|
25,450
|
5 (4)
|
12. Голландия
|
6,083
|
5,750
|
9,100
|
2,900
|
0,900
|
4,5
|
24,733
|
5 (4)
|
13. Дания
|
2,900
|
5,500
|
8,500
|
5,250
|
2,000
|
8
|
24,150
|
4 (4)
|
14. Швейцария
|
6,900
|
5,300
|
4,300
|
6,500
|
0,200
|
1
|
23,200
|
5 (4)
|
15. Чехия
|
3,875
|
7,300
|
5,500
|
5,500
|
1,000
|
5
|
23,175
|
5 (4)
|
16. Греция
|
6,200
|
5,400
|
5,800
|
5,100
|
0,600
|
3
|
23,100
|
5 (3)
|
17. Хорватия
|
6,875
|
4,500
|
5,125
|
5,125
|
1,375
|
5,5
|
23,000
|
4 (3)
|
18. Кипр
|
3,300
|
3,000
|
5,500
|
7,000
|
1,875
|
7,5
|
20,675
|
4 (3)
|
19. Сербия
|
2,750
|
4,250
|
2,875
|
6,375
|
3,000
|
12
|
19,250
|
4 (3)
|
20. Польша
|
4,750
|
5,500
|
3,875
|
2,875
|
2,125
|
8,5
|
19,125
|
4 (3)
|
21. Белоруссия
|
5,500
|
5,125
|
3,000
|
3,250
|
2,125
|
8,5
|
19,125
|
4 (3)
|
22. Швеция
|
3,900
|
4,750
|
2,750
|
5,375
|
1,750
|
7
|
18,525
|
4 (1)
|
23. Азербайджан
|
3,625
|
4,375
|
4,250
|
4,375
|
1,500
|
6
|
18,125
|
4 (1)
|
24. Шотландия
|
4,000
|
3,000
|
4,375
|
4,000
|
2,625
|
10,5
|
18,000
|
4 (3)
|
25. Израиль
|
1,375
|
2,250
|
6,750
|
5,625
|
1,875
|
7,5
|
17,875
|
4 (3)
|
26. Казахстан
|
3,375
|
4,625
|
2,750
|
4,250
|
2,500
|
10
|
17,500
|
4 (2)
|
27. Норвегия
|
2,200
|
7,250
|
1,375
|
4,000
|
1,875
|
7,5
|
16,700
|
4 (3)
|
28. Болгария
|
4,250
|
1,000
|
4,250
|
4,000
|
2,125
|
8,5
|
15,625
|
4 (2)
|
29. Румыния
|
5,125
|
2,250
|
3,300
|
2,900
|
1,125
|
4,5
|
14,700
|
4 (3)
|
30. Словения
|
4,000
|
1,000
|
2,250
|
4,625
|
2,375
|
9,5
|
14,250
|
4 (2)
|
31. Лихтенштейн
|
2,500
|
5,000
|
2,500
|
2,000
|
1,500
|
1,5
|
13,500
|
1 (0)
|
32. Словакия
|
2,750
|
3,750
|
2,125
|
1,875
|
2,625
|
10,5
|
13,125
|
4 (3)
|
33. Венгрия
|
2,125
|
1,625
|
1,875
|
1,625
|
1,625
|
6,5
|
8,875
|
4 (1)
|
34. Македония
|
1,125
|
1,500
|
1,250
|
3,125
|
1,000
|
4
|
8,000
|
4 (1)
|
35. Ирландия
|
2,000
|
0,700
|
2,625
|
1,125
|
1,000
|
4
|
7,450
|
4 (1)
|
36. Финляндия
|
2,400
|
1,000
|
1,750
|
1,250
|
0,875
|
3,5
|
7,275
|
4 (1)
|
37. Албания
|
0,875
|
2,125
|
0,875
|
2,625
|
0,750
|
3
|
7,250
|
4 (1)
|
38. Молдавия
|
1,750
|
1,250
|
0,875
|
2,750
|
0,625
|
2,5
|
7,250
|
4 (1)
|
39. Босния
|
1,750
|
1,500
|
0,500
|
1,375
|
1,875
|
7,5
|
7,000
|
4 (1)
|
40. Исландия
|
2,500
|
1,125
|
1,000
|
1,125
|
1,250
|
5
|
7,000
|
4 (1)
|
41. Литва
|
0,500
|
0,750
|
0,500
|
2,375
|
2,125
|
8,5
|
6,250
|
4 (2)
|
42. Латвия
|
0,250
|
1,625
|
1,375
|
0,750
|
1,500
|
6
|
5,500
|
4 (1)
|
43. Мальта
|
0,125
|
0,875
|
1,250
|
1,375
|
1,500
|
6
|
5,125
|
4 (0)
|
44. Армения
|
0,375
|
1,625
|
1,125
|
0,625
|
1,375
|
5,5
|
5,125
|
4 (2)
|
45. Эстония
|
1,500
|
1,000
|
1,375
|
0,625
|
0,500
|
2
|
5,000
|
4 (0)
|
46. Грузия
|
1,250
|
0,625
|
1,125
|
0,125
|
1,375
|
5,5
|
4,500
|
4 (1)
|
47. Люксембург
|
0,500
|
0,750
|
0,750
|
0,875
|
1,375
|
5,5
|
4,250
|
4 (2)
|
48. Уэльс
|
0,125
|
1,500
|
1,000
|
0,500
|
1,000
|
4
|
4,125
|
4 (1)
|
49. Черногория
|
0,750
|
1,000
|
0,875
|
1,125
|
0,375
|
1,5
|
4,125
|
4 (0)
|
50. Фареры
|
1,375
|
0,375
|
0,375
|
0,750
|
1,125
|
4,5
|
4,000
|
4 (0)
|
51. Гибралтар
|
0,250
|
0,750
|
1,500
|
0,500
|
1,000
|
3
|
4,000
|
3 (0)
|
52. Сев.Ирландия
|
1,375
|
0,750
|
0,500
|
0,750
|
0,500
|
2
|
3,875
|
4 (0)
|
53. Косово
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
2,500
|
5
|
2,500
|
2 (0)
|
54. Андорра
|
0,500
|
0,166
|
0,166
|
0,166
|
0,833
|
2,5
|
1,831
|
3 (0)
|
55. Сан-Марино
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,166
|
0,500
|
1,5
|
0,666
|
3 (0)
* Продолжают выступления.
В сезоне-2018/19 учтены бонусные очки клубов, полученные за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2020/21.