В рейтинге УЕФА Россия в третьем десятке

В отборочных раундах еврокубков победа оценивается одним очком, ничья – половиной. Поэтому две ничьи "Уфы" принесли России только одно зачетное очко. Еще по четыре бонусных за выход в групповой турнир Лиги чемпионов получили "Локомотив" и ЦСКА. Текущий рейтинг России пока невысок (1,500 балла) и позволяет занимать лишь 23-е место.

Такая ситуация обычна для начала августа, когда команды малых футбольных стран уже провели по несколько матчей, а клубы ведущих лиг едва стартовали. Со временем все вернется на круги своя. К слову 10 из 55 стран, входящих в УЕФА, остались без представителей в еврокубках – их турнирный путь завершен.

В этом сезоне, как известно, нам набирать коэффициент несколько сложнее – общее число очков делится не на пять, как было раньше, а на шесть. Именно столько клубов заявил Российский футбольный союз для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Но пока никакой угрозы нашему шестому месту нет. Преследователи (Португалия, Украина, Бельгия) намного отстали, к тому же португальцы уже лишились одной из пяти команд. А французов достать очень сложно, если вообще возможно. Слишком велик их отрыв. (Александр БОБРОВ)

СКОЛЬКО РЕЙТИНГОВЫХ ОЧКОВ НАБРАЛИ НАШИ КОМАНДЫ

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Локомотив ЛЧ 0 4 4 ЦСКА ЛЧ 0 4 4 3. Уфа ЛЕ 1 0 1 4. Зенит ЛЕ 0 0 0 Краснодар ЛЕ 0 0 0 Спартак ЛЧ 0 0 0

Всего: 9 очков, 6 команд, коэффициент 1,500, 23-е место в сезоне.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА (2014/15 – 2018/19)

Страна 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,214 23,928 20,142 19,714 2,571 18 86,569 7 (7*) 2. Англия 13,571 14,250 14,928 20,071 2,500 17,5 65,320 7 (7) 3. Италия 19,000 11,500 14,250 17,333 2,500 17,5 64,583 7 (7) 4. Германия 15,857 16,428 14,571 9,857 2,500 17,5 59,213 7 (7) 5. Франция 10,916 11,083 14,416 11,500 2,333 14 50,248 6 (6) 6. РОССИЯ 9,666 11,500 9,200 12,600 1,500 9 44,466 6 (6) 7. Португалия 9,083 10,500 8,083 9,666 0,900 4,5 38,232 5 (4) 8. Украина 10,000 9,800 5,500 8,000 1,100 5,5 34,400 5 (5) 9. Бельгия 9,600 7,400 12,500 2,600 1,200 6 33,300 5 (5) 10. Турция 6,000 6,600 9,700 6,800 1,200 6 30,300 5 (5) 11. Австрия 4,125 3,800 7,375 9,750 0,400 2 25,450 5 (4) 12. Голландия 6,083 5,750 9,100 2,900 0,900 4,5 24,733 5 (4) 13. Дания 2,900 5,500 8,500 5,250 2,000 8 24,150 4 (4) 14. Швейцария 6,900 5,300 4,300 6,500 0,200 1 23,200 5 (4) 15. Чехия 3,875 7,300 5,500 5,500 1,000 5 23,175 5 (4) 16. Греция 6,200 5,400 5,800 5,100 0,600 3 23,100 5 (3) 17. Хорватия 6,875 4,500 5,125 5,125 1,375 5,5 23,000 4 (3) 18. Кипр 3,300 3,000 5,500 7,000 1,875 7,5 20,675 4 (3) 19. Сербия 2,750 4,250 2,875 6,375 3,000 12 19,250 4 (3) 20. Польша 4,750 5,500 3,875 2,875 2,125 8,5 19,125 4 (3) 21. Белоруссия 5,500 5,125 3,000 3,250 2,125 8,5 19,125 4 (3) 22. Швеция 3,900 4,750 2,750 5,375 1,750 7 18,525 4 (1) 23. Азербайджан 3,625 4,375 4,250 4,375 1,500 6 18,125 4 (1) 24. Шотландия 4,000 3,000 4,375 4,000 2,625 10,5 18,000 4 (3) 25. Израиль 1,375 2,250 6,750 5,625 1,875 7,5 17,875 4 (3) 26. Казахстан 3,375 4,625 2,750 4,250 2,500 10 17,500 4 (2) 27. Норвегия 2,200 7,250 1,375 4,000 1,875 7,5 16,700 4 (3) 28. Болгария 4,250 1,000 4,250 4,000 2,125 8,5 15,625 4 (2) 29. Румыния 5,125 2,250 3,300 2,900 1,125 4,5 14,700 4 (3) 30. Словения 4,000 1,000 2,250 4,625 2,375 9,5 14,250 4 (2) 31. Лихтенштейн 2,500 5,000 2,500 2,000 1,500 1,5 13,500 1 (0) 32. Словакия 2,750 3,750 2,125 1,875 2,625 10,5 13,125 4 (3) 33. Венгрия 2,125 1,625 1,875 1,625 1,625 6,5 8,875 4 (1) 34. Македония 1,125 1,500 1,250 3,125 1,000 4 8,000 4 (1) 35. Ирландия 2,000 0,700 2,625 1,125 1,000 4 7,450 4 (1) 36. Финляндия 2,400 1,000 1,750 1,250 0,875 3,5 7,275 4 (1) 37. Албания 0,875 2,125 0,875 2,625 0,750 3 7,250 4 (1) 38. Молдавия 1,750 1,250 0,875 2,750 0,625 2,5 7,250 4 (1) 39. Босния 1,750 1,500 0,500 1,375 1,875 7,5 7,000 4 (1) 40. Исландия 2,500 1,125 1,000 1,125 1,250 5 7,000 4 (1) 41. Литва 0,500 0,750 0,500 2,375 2,125 8,5 6,250 4 (2) 42. Латвия 0,250 1,625 1,375 0,750 1,500 6 5,500 4 (1) 43. Мальта 0,125 0,875 1,250 1,375 1,500 6 5,125 4 (0) 44. Армения 0,375 1,625 1,125 0,625 1,375 5,5 5,125 4 (2) 45. Эстония 1,500 1,000 1,375 0,625 0,500 2 5,000 4 (0) 46. Грузия 1,250 0,625 1,125 0,125 1,375 5,5 4,500 4 (1) 47. Люксембург 0,500 0,750 0,750 0,875 1,375 5,5 4,250 4 (2) 48. Уэльс 0,125 1,500 1,000 0,500 1,000 4 4,125 4 (1) 49. Черногория 0,750 1,000 0,875 1,125 0,375 1,5 4,125 4 (0) 50. Фареры 1,375 0,375 0,375 0,750 1,125 4,5 4,000 4 (0) 51. Гибралтар 0,250 0,750 1,500 0,500 1,000 3 4,000 3 (0) 52. Сев.Ирландия 1,375 0,750 0,500 0,750 0,500 2 3,875 4 (0) 53. Косово 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 5 2,500 2 (0) 54. Андорра 0,500 0,166 0,166 0,166 0,833 2,5 1,831 3 (0) 55. Сан-Марино 0,000 0,000 0,000 0,166 0,500 1,5 0,666 3 (0)

* Продолжают выступления.

В сезоне-2018/19 учтены бонусные очки клубов, полученные за выход в групповой турнир Лиги чемпионов.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2020/21.