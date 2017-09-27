В пятый раз российский клуб крупно проиграл на своем поле

Уступив в матче группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" (1:4), ЦСКА стал вторым российским клубом, потерпевшим крупное поражение на своем поле в матче Лиги чемпионов. В предыдущие годы "Спартак" четырежды проигрывал со счетом 0:3. (Кирилл БУРДАКОВ)

Крупные поражения российских клубов на своем поле в Лиге чемпионов