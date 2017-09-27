В пятый раз российский клуб крупно проиграл на своем поле

Уступив в матче группового турнира Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" (1:4), ЦСКА стал вторым российским клубом, потерпевшим крупное поражение на своем поле в матче Лиги чемпионов. В предыдущие годы "Спартак" четырежды проигрывал со счетом 0:3. (Кирилл БУРДАКОВ)
Крупные поражения российских клубов на своем поле в Лиге чемпионов
|
Дата
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
21.02.2001
|
Спартак
|
Бавария
|
0:3
|
25.09.2002
|
Спартак
|
Валенсия
|
0:3
|
23.10.2010
|
Спартак
|
Марсель
|
0:3
|
20.11.2012
|
Спартак
|
Барселона
|
0:3
|
27.09.2017
|
ЦСКА
|
Манчестер Юнайтед
|
1:4
Вопреки
На своем поле, при своих болельщиках, так проигрывать НЕЛЬЗЯ, какие бы проблемы не преследовали клуб, из года в год, попадающий (пусть и не по спортивному принципу, а по кабинетной договоренности) в еврокубки... Но бог видит все и возвращает сполна - каким образом попал, так и тебе и возвращается. Вот так всегда бывает с нашими "топами" в Европе, когда арбитр объективно оценивает происходящее на поле (матч ЦСКА с "Бенфикой" и "Спартака" с "Ливерпулем" в этот ряд не попадают)... К сожалению, и в нашем футболе таких свистящих правильно, очень мало и телефонное и кабинетное право позволяет вновь и вновь адм. ресурсным "добывать" трофеи и попадать в еврокубки, вопреки спортивным принципам.. И это все повторяется из года в год. И всем памятна истерия Гинера после весеннего чемпионства сезона 15/16 с чистым, но не засчитанным голом "Рубина" в ворота ЦСКА и шокирующим серебром Бердыевского "Ростова", который не стал чемпионом лишь "благодаря" странному решению арбитра в Казани: "... что вы мне все про "Ростов" ... что его тренер из себя представляет ( 2-0, 2-0 в Ростове, 0-0 в Москве)... вот пусть свое величие и показывает в Европе, а мы посмотрим... лучше бы для России чтобы "Зенит" играл в ЛЧ чем они.. " Итог мы знаем - ЦСКА опять (который год) вылетает с четвертого места в группе, а Бердыев со своей бандой выходит в 1\8 финала и полгода назад ( этой весной) играет с Манчестером Моуринью 1-1. Сегодняшняя картина происходящего на поле, в очередной раз убеждает нас в том, что свое величие, ВСЕМ без исключения, нужно доказывать не в кабинетах РФС и РФПЛ, а стадионах и в честной борьбе. И вновь вспоминается житейская истина, подтвержденная годами и делами - Иногда важнее промолчать, чем говорить и выглядеть глупцом. Позорники.
00:08
SSergey
Ну у Спартака и побед с крупным счетом, больше, чем у кого либо из российских клубов, если что. А вообще это никому ненужная статистика.
00:05
igogohruhru
У Спартака скоро будет еще шанс, с Севильей
23:58 27 сентября
Seraffim
Кто чаще всего в ЛЧ играет, тот чаще и проигрывает.
23:56 27 сентября
ЗЮК
Гаттузо Прут!!!!!!#!,над твоим ртом.
23:53 27 сентября
Mad Butcher
Знатный отсос
23:49 27 сентября
Гаттузо Крут!!!!!!#!
свиньи доминируют!
23:45 27 сентября