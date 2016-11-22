В пятом туре ЦСКА побеждал только один раз

Пятый тур Лиги чемпионов, который всегда для ЦСКА был домашним, никак нельзя назвать удачным для армейцев. Единственную победу в десяти встречах красно-синие одержали в самом начале работы Леонида Слуцкого в клубе – в 2009 году в "Лужниках" был обыгран "Вольфсбург" – 2:1. Именно в том розыгрыше армейцы впервые вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где дошли до четвертьфинала. (Алексей МОРОЗ)
ЦСКА в пятом туре Лиги чемпионов
|
Дата
|
Соперник
|
Счет
|
Голы
|
07.04.1993
|
1:2
|
Сергеев, 18 – Шассенс, 53. Верхейен, 83
|
24.11.2004
|
0:1
|
Маккарти, 28
|
21.11.2006
|
0:2
|
Куарежма, 2. Лучо Гонсалес, 61
|
27.11.2007
|
0:1
|
Фарфан, 39
|
25.11.2009
|
2:1
|
Нецид, 58. Красич, 66 – Джеко, 19
|
22.11.2011
|
0:2
|
В.Березуцкий, 49 – в свои ворота. Соу, 64
|
27.11.2013
|
1:3
|
Хонда, 62 – с пенальти -Роббен, 17. Гетце, 56. Мюллер, 65 – с пенальти
|
25.11.2014
|
1:1
|
В. Березуцкий, 90+3 – Тотти. 43
|
25.11.2015
|
0:2
|
Акинфеев, 67 – в свои ворота. Шюррле, 88
|
22.11.2016
|
1:1
|
Натхо, 76 – с пенальти – Фолланд, 16
|
Итого: +1=2-7, мячи 6-16.