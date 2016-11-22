22:55 22 ноября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В пятом туре ЦСКА побеждал только один раз

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Пятый тур Лиги чемпионов, который всегда для ЦСКА был домашним, никак нельзя назвать удачным для армейцев. Единственную победу в десяти встречах красно-синие одержали в самом начале работы Леонида Слуцкого в клубе – в 2009 году в "Лужниках" был обыгран "Вольфсбург" – 2:1. Именно в том розыгрыше армейцы впервые вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где дошли до четвертьфинала. (Алексей МОРОЗ)

ЦСКА в пятом туре Лиги чемпионов

Дата

Соперник

Счет

Голы

07.04.1993

Брюгге

1:2

Сергеев, 18 – Шассенс, 53. Верхейен, 83

24.11.2004

Порту

0:1

Маккарти, 28

21.11.2006

Порту

0:2

Куарежма, 2. Лучо Гонсалес, 61

27.11.2007

ПСВ

0:1

Фарфан, 39

25.11.2009

Вольфсбург

2:1

Нецид, 58. Красич, 66 – Джеко, 19

22.11.2011

Лилль

0:2

В.Березуцкий, 49 – в свои ворота. Соу, 64

27.11.2013

Бавария

1:3

Хонда, 62 – с пенальти -Роббен, 17. Гетце, 56. Мюллер, 65 – с пенальти

25.11.2014

Рома

1:1

В. Березуцкий, 90+3 – Тотти. 43

25.11.2015

Вольфсбург

0:2

Акинфеев, 67 – в свои ворота. Шюррле, 88

22.11.2016

Байер

1:1

Натхо, 76 – с пенальти – Фолланд, 16

Итого: +1=2-7, мячи 6-16.

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