В пятом туре ЦСКА побеждал только один раз

Пятый тур Лиги чемпионов, который всегда для ЦСКА был домашним, никак нельзя назвать удачным для армейцев. Единственную победу в десяти встречах красно-синие одержали в самом начале работы Леонида Слуцкого в клубе – в 2009 году в "Лужниках" был обыгран "Вольфсбург" – 2:1. Именно в том розыгрыше армейцы впервые вышли в плей-офф Лиги чемпионов, где дошли до четвертьфинала. (Алексей МОРОЗ)

ЦСКА в пятом туре Лиги чемпионов