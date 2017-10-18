В Португалии Акинфеева включили в состав "МЮ" на матч с "Бенфикой"

Одно из португальских изданий включило вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед" на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Все 10 полевых игроков в действительности выступают за "красных дьяволов".
Напомним, матч "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. ЦСКА в параллельном матче дома примет "Базель". "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.
Not sure @D_DeGea will be too thrilled with the predicted @ManUtd lineup in today’s Portuguese press! pic.twitter.com/BFpBZBPu6i– Stewart Gardner (@stewartgardner) 18 октября 2017 г.
EVIL915
Иначе, Бенфике не выиграть... Вот и поставили в рамку Гошана...
15:05
баламошка
Молодец, давно пора было в Европе себя попробовать. Наши поздравления.
15:02
Ulan3
Интересно, когда СЭ такие ляпы делает, их за Бугром тоже троллят?
14:58
Slim Taller
А как ещё можно прервать его десятилетнюю серию?! Только так!
14:58