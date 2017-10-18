В Португалии Акинфеева включили в состав "МЮ" на матч с "Бенфикой"

Одно из португальских изданий включило вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед" на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Все 10 полевых игроков в действительности выступают за "красных дьяволов".

Напомним, матч "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. ЦСКА в параллельном матче дома примет "Базель". "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.