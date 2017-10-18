14:54 | Футбол — Лига чемпионов

В Португалии Акинфеева включили в состав "МЮ" на матч с "Бенфикой"

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Одно из португальских изданий включило вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в ориентировочный состав "Манчестер Юнайтед" на матч 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики". Все 10 полевых игроков в действительности выступают за "красных дьяволов".

Напомним, матч "Бенфика" - "Манчестер Юнайтед" состоится сегодня. Начало встречи - 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи. ЦСКА в параллельном матче дома примет "Базель". "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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EVIL915

Иначе, Бенфике не выиграть... Вот и поставили в рамку Гошана...

15:05

баламошка

Молодец, давно пора было в Европе себя попробовать. Наши поздравления.

15:02

Ulan3

Интересно, когда СЭ такие ляпы делает, их за Бугром тоже троллят?

14:58

Slim Taller

А как ещё можно прервать его десятилетнюю серию?! Только так!

14:58