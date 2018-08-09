В ПАОК заявили, что защитили российского журналиста, который показывал жесты болельщикам

ПАОК в специальном заявлении опроверг обвинения в бездействии в ходе инцидента между местными фанатами и российскими журналистами перед матчем 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком" (3:2).

- Наши сотрудники защитили российского журналиста, который показывал жесты болельщикам перед входом на стадион. Также был удален оператор, создававший проблемы и находившийся, видимо, в нетрезвом состоянии, - говорится в сообщении пресс-службы ПАОК.

По словам обозревателя "Спорт Экпресс" Дмитрия Зеленова, перед матчем он вместе с коллегами был атакован десятью фанатами ПАОК в охраняемой зоне. Он подчеркивал, что полиция и стюарды не стали задерживать нападавших, а задержали журналистов.

Ранее в сеть попало видео с нападением греческих фанатов на российских журналистов.

Атака на журналистов, лазерные указки, политический баннер. Как накажут ПАОК? //

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