В отелях Кардиффа на день финала Лиги чемпионов не осталось свободных мест

Более чем за месяц до финала Лиги чемпионов, который пройдет 3 июня в Кардиффе на стадионе "Миллениум", в столице Уэльса не осталось свободных мест в отелях на вечер игры. Как сообщает АР, не успевшие забронировать номера в гостиницах могут рассчитывать только на кемпинг по цене до 2300 долларов.

Кардифф имеет население около 350 тысяч человек и станет первым за 13 лет городом с населением менее 1 миллиона жителей, который примет финал Лиги чемпионов. При этом УЕФА заявлял о том, что для фанатов будут организованы дополнительные поезда и автобусы до Лондона, а также до Бристоля.