10:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В основной заявке ЦСКА на Лигу чемпионов 18 игроков

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ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявку для участия в Лиге чемпионов-2016/17. В основной список вошли 18 футболистов:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Роман Еременко, Георгий Миланов, Зоран Тошич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Александр Цауня.

Нападающие: Карлуш Страндберг, Ласина Траоре.

В список "B" для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Илья Помазун, Астемир Гордюшенко, Александр Головин и Федор Чалов.

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Как ЦСКА и "Ростов" выступят в Лиге чемпионов?
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Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/polnaja-zajavka-pfk-cska-dlja-uchastija-v-lige-chempionov-2016-17/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Алексей Х

psevdonim777 без Мусы, делов не будет, В ЧР пока 1:0 прокатывает, а в ЛЧ будет САССУОЛО ПЕТРОВНА. --------------ты не веришь стало быть в освоение космоса?

11:40

psevdonim777

без Мусы, делов не будет, В ЧР пока 1:0 прокатывает, а в ЛЧ будет САССУОЛО ПЕТРОВНА.

11:35

Алексей Х

*основной

11:35

Алексей Х

Основоной игрок в сборной на Евро (!) - в списке В. Кто Вы, мистер Слуцкий?)))

11:35

blue-white!

Такими темпами скоро и 18 игроков не смогут набрать...

11:34

эстонский армеец

Одним словом - хреново!

11:33

Алексей73

а че не 10 а ну да 11 должны бегать

11:32

П_о_в_а_р

Ну теперь точно ЛЧ возьмём.

11:21

resifi

Головин?

11:13

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