В основной заявке ЦСКА на Лигу чемпионов 18 игроков

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявку для участия в Лиге чемпионов-2016/17. В основной список вошли 18 футболистов:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Роман Еременко, Георгий Миланов, Зоран Тошич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Александр Цауня.

Нападающие: Карлуш Страндберг, Ласина Траоре.

В список "B" для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Илья Помазун, Астемир Гордюшенко, Александр Головин и Федор Чалов.