В основной заявке ЦСКА на Лигу чемпионов 18 игроков

ЦСКА на своем официальном сайте опубликовал заявку для участия в Лиге чемпионов-2016/17. В основной список вошли 18 футболистов:
Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.
Защитники: Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Роман Еременко, Георгий Миланов, Зоран Тошич, Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Алексей Ионов, Александр Цауня.
Нападающие: Карлуш Страндберг, Ласина Траоре.
В список "B" для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Илья Помазун, Астемир Гордюшенко, Александр Головин и Федор Чалов.
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Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/polnaja-zajavka-pfk-cska-dlja-uchastija-v-lige-chempionov-2016-17/
Алексей Х
psevdonim777 без Мусы, делов не будет, В ЧР пока 1:0 прокатывает, а в ЛЧ будет САССУОЛО ПЕТРОВНА. --------------ты не веришь стало быть в освоение космоса?
11:40
psevdonim777
без Мусы, делов не будет, В ЧР пока 1:0 прокатывает, а в ЛЧ будет САССУОЛО ПЕТРОВНА.
11:35
Алексей Х
*основной
11:35
Алексей Х
Основоной игрок в сборной на Евро (!) - в списке В. Кто Вы, мистер Слуцкий?)))
11:35
blue-white!
Такими темпами скоро и 18 игроков не смогут набрать...
11:34
эстонский армеец
Одним словом - хреново!
11:33
Алексей73
а че не 10 а ну да 11 должны бегать
11:32
П_о_в_а_р
Ну теперь точно ЛЧ возьмём.
11:21
resifi
Головин?
11:13