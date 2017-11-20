В Москве ограничат движение из-за матча ЦСКА - "Бенфика"

Транспортные ограничения будут введены в Северном административном округе Москвы на время проведения матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между ЦСКА и "Бенфикой"​. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"В среду, 22 ноября, с 18.00 до 23.00 движение транспортных средств будет ограничено на участке проезда Березовой рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и на участке 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы", - приводит "Интерфакс" слова представителя пресс-службы.

Напомним, матч ЦСКА - "Бенфика" состоится в среду, 22 ноября. Начало игры - 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.