В главном клубном турнире Европы стартовала полуфинальная стадия. В одном из первых матчей "Монако" принимает "Ювентус". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Монако" – "Ювентус"

Коэффициенты Winline: П1 2,93 – Н 3,28 – П2 2,31

Прогноз на матч

Игорь КОЛЫВАНОВ, бывший нападающий "Динамо", "Фоджи", "Болоньи" и сборной России:

Счет – 1:2. "Ожидаю захватывающий матч, ведь встречаются команды с разным игровым стилем. "Монако" ярок, лидирует в чемпионате Франции, но в полуфинале Лиги чемпионов он нечастый гость. А "Ювентус" считается фаворитом турнира, это более опытная команда. Думаю, даже в гостях туринцы победят".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Монако" в этом сезоне не забил всего в паре-тройке матчей, да и его нынешнее состояние великолепно. Думаю, Мбаппе один раз найдет лазейку в стене "Ювентуса". Но победить хозяевам вряд ли удастся, ведь с клубом такого уровня "Монако" в этом сезоне еще не играл – при всем уважении к "ПСЖ", "Манчестер Сити" и "Боруссии".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Монако" - "Ювентус" - в среду, 3 мая, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы



"Монако": Субашич, Дирар, Жемерсон, Глик, Менди, Моутинью, Бакайоко, Силва, Лемар, Мбаппе, Радамель Фалькао.

"Ювентус": Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Пьянич, Маркизио, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Потери: Боскилья, Каррильо, Сидибе (все травм.), Бакайоко, А.Туре (оба под вопросом) - Пьяца (травм.), Хедира (дисквал.), Ругани (под вопросом).