В Монако букмекеры отдают предпочтение дортмундской "Боруссии"

Сегодня определятся полуфиналисты главного клубного турнира Европы. В одном из ответных матчей 1/4 финала "Монако" принимает дортмундскую "Боруссию". Начало - в 21:45 по московскому времени. Напомним, что неделю назад в Дортмунде со счетом 3:2 победил "Монако".

Котировки букмекеров на матч "Монако" – "Боруссия" Д

Коэффициенты Winline: П1 2,93 – Н 3,94 – П2 2,25

Ориентировочные составы

"Монако": Субашич, Туре, Жемерсон, Глик, Менди, Моутинью, Бакайоко, Силва, Лемар, Мбаппе, Радамель Фалькао.

"Боруссия": Бюрки, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Шмельцер, Вайгль, Кастро, Дембеле, Пулишич, Ройс, Обамеянг.

Потери: Бошилья, Каррильо, Сидибе (все - травм.), Фабинью Таварис (дискв.) - Бартра, Гетце, Шюррле (все - травм.).

Прогноз на матч

Игорь ЯНОВСКИЙ, бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен":

Счет – 1:1. "Буду болеть за "Монако". Хотя не исключаю, что Дортмунд может взять верх. Две очень веселые команды. И все же склоняюсь к ничьей".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:2. "Жду от этой встречи голов. Но три мяча на чужом поле позволят "Монако" пройти дальше".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" – "Боруссия" Д.

Прямая трансляция матча "Монако" - "Боруссия" Д - в среду, 19 апреля, на канале "Матч ТВ".