00:04 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В матче с "Бешикташем" букмекеры отдают предпочтение "Бенфике"

Предматчевая тренировка "Бенфики". Фото AFP
Предматчевая тренировка "Бенфики". Фото AFP
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Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Бешикташ" принимает в Стамбуле "Бенфику". Начало встречи - в 20:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бешикташ" – "Бенфика"

Коэффициенты Winline: П1 2,93 – Н 3,21 – П2 2,58

Потери: Кавлак, Талиска, Эркин (травм.) - Жонас, Орта, Фейса (травм.).

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:

Счет – 1:0.

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бешикташ" – "Бенфика".

Прямая трансляция матча - в среду, 23 ноября, на канале "Матч! Футбол-2".

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