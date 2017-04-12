В Мадриде задержаны восемь болельщиков "Лестера"

Испанская полиция обвиняет болельщиков "Лестера" в нарушении общественного порядка. Как сообщает AFP, восемь фанатов английского клуба задержаны в Мадриде после столкновений с полицией. Ранее английские СМИ утверждали, что полиция атаковала группу болельщиков без видимых причин.

– Восемь английских хулиганов были задержаны за нарушение общественного порядка и повреждение чужой собственности, – говорится в сообщении полиции. – Группа из 70 фанатов выпивала на террасе в окружении туристов, когда привлекла к себе внимание. Произошло столкновение, пять человек пострадали. Среди них трое полицейских. Но медицинская помощь никому не потребовалась. В полицию бросали бутылки.