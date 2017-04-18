В Лестере букмекеры отдают предпочтение "Атлетико"

Сегодня определятся первые полуфиналисты главного клубного турнира Европы. В одном из ответных матчей 1/4 финала "Лестер" принимает "Атлетико". Начало - в 21:45 по московскому времени. Напомним, что неделю назад в Испании со счетом 1:0 победили мадридцы.

Котировки букмекеров на матч "Лестер" – "Атлетико"

Коэффициенты Winline: П1 3,62 – Н 3,39 – П2 2,09

Ориентировочные составы

"Лестер": Шмайхель, Симпсон, Беналуан, Василевски, Фукс, Ндиди, Дринкуотер, Махрез, Олбрайтон, Окадзаки, Варди.

"Атлетико": Облак, Хуанфран Торрес, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль Ньигес, Габи Фернандес, Феррейра-Карраско, Коке Ресуррексьон, Гризманн, Фернандо Торрес.

Потери: Хут (дисквал.), Морган, Ваге, Менди (все - травм.) - Врсалько, А.Фернандес (все - травм.).

Прогноз на матч

Игорь ЯНОВСКИЙ, бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен":

Счет – 0:1. "Не думаю, что "Лестер" преподнесет сюрприз. "Атлетико" объективно сильнее. Скорее всего, мадридцы вновь выиграют".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:2. "Команда Симеоне своего не упустит и на выезде может победить даже более уверенно".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Атлетико".

Прямая трансляция матча "Лестер" - "Атлетико" - во вторник, 18 апреля, на канале "Матч! Футбол-1".