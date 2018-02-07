В Краснодаре во время оглашения состава "Реала" показали эмблему тульского "Арсенала"

Необычный эпизод произошел перед матчем Юношеской лиги УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом". Во время оглашения состава мадридского клуба показали эмблему тульского "Арсенала".
Матч "Краснодар" - "Реал" пройдет сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Кого тренирует Гути? За кого играют Дани Гомес и Оскар Родригес? pic.twitter.com/8gj74s6mB6– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 7 февраля 2018 г.
П_о_в_а_р
Не мудрено было ошибиться. Ведь клубы одинаковы по силе.
21:20
shpasic
Дзюбу-то объявили в составе Арсенала?
20:09
баламошка
Перепутали Реал с Арсеналом. Обычное дело.
19:14