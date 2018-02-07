В Краснодаре во время оглашения состава "Реала" показали эмблему тульского "Арсенала"

Необычный эпизод произошел перед матчем Юношеской лиги УЕФА между "Краснодаром" и "Реалом". Во время оглашения состава мадридского клуба показали эмблему тульского "Арсенала".

Матч "Краснодар" - "Реал" пройдет сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.