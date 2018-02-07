18:57 | Футбол — Лига чемпионов

В Краснодаре во время оглашения состава "Реала" показали эмблему тульского "Арсенала"

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Необычный эпизод произошел перед матчем Юношеской лиги УЕФА между  "Краснодаром" и  "Реалом". Во время оглашения состава мадридского клуба показали эмблему тульского "Арсенала".

Матч "Краснодар" - "Реал" пройдет сегодня, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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П_о_в_а_р

Не мудрено было ошибиться. Ведь клубы одинаковы по силе.

21:20

shpasic

Дзюбу-то объявили в составе Арсенала?

20:09

баламошка

Перепутали Реал с Арсеналом. Обычное дело.

19:14