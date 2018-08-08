16:30 | Футбол — Лига чемпионов

В консульство РФ не поступала информация о задержанных болельщиках "Спартака"


Российское генконсульство в Салониках не получало информации от греческой полиции о задержанных гражданах России перед первым матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК - "Спартак". Об этом корреспонденту "СЭ" сообщили в дипмиссии.

Ранее греческие СМИ распространили информацию, что 42 болельщика "Спартака" будут депортированы за попытку купить билеты на матч. Гостевой сектор на игре закрыт по решению УЕФА. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Фанатов "Спартака", пытавшихся попасть на матч с ПАОК, могут депортировать

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)

ПАОК - Спартак М

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. Отбор для "Спартака"
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