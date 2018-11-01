В комитете Санкт-Петербурга по спорту уверены, что город полностью готов к проведению финала Лиги чемпионов

Исполняющий обязанности председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталия Сафонова заявила "СЭ", что город полностью отвечает требованиям к организаторам финала Лиги чемпионов-2020/21. Сегодня РФС выразил желание выдвинуть кандидатуру Северной столицы и ее стадиона на проведение этого матча. В число претендентов также входит мюнхенская "Альянц Арена".

- Несомненно, если Санкт-Петербургу выпадет такая честь, как принять у себя финал Лиги чемпионов, то город организует все на самом высоком уровне, - убеждена Сафонова. - Кубок конфедераций-2017 и чемпионат мира-2018 позволили получить бесценный опыт операционной деятельности при проведении глобальных спортивных мероприятий. Все необходимые коммуникации уже отлажены, в городе есть отличный стадион "Санкт-Петербург" , который самым достойным образом зарекомендовал себя и на Кубке конфедераций, и во время чемпионата мира. Поэтому у нас полная готовность к проведению финала Лиги чемпионов. (Иван Торопцев)