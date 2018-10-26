17:00 | Футбол — Лига чемпионов

В клиниках Рима остаются три болельщика ЦСКА

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Сегодня еще четверо болельщиков ЦСКА, пострадавших в результате инцидента в римском метрополитене, вернутся на родину вместе с одним сопровождающим, информирует официальный сайт клуба. В клиниках Рима остаются три человека.

- ЦСКА выражает благодарность сотрудникам Посольства России в Риме и медикам за оказание всесторонней помощи нашим болельщикам, - отмечается в сообщении.

Напомним, во вторник перед матчем Лиги чемпионов "Рома" – ЦСКА (3:0) на станции "Репубблика" вышел из строя эскалатор. Механизм при спуске резко ускорил движение, что привело к давке, панике и серьезным ранениям.

В результате ЧП около 20 россиян получили травмы разной степени тяжести, 16 из них были госпитализированы, трое до сих пор находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Болельщики ЦСКА не прыгали на эскалаторе в Риме // 
Игроки ЦСКА поддержали болельщиков, пострадавших в Риме // 
Болельщик ЦСКА: "После обрушения эскалатора в Риме кому-то руками стали зажимать порванные артерии"

Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/poslednyaya-informatsiya-o-postradavshikh-v-rime/

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