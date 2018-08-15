В Киеве фанаты местного "Динамо" избили болельщиков "Славии"

В день ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и "Славией" (2:0, первая игра - 1:1) 20 фанатов хозяев атаковали 10 болельщиков гостевой команды, сообщила группа Troublemakers & Ultras Action во Вконтакте.

Отмечается, что чехи спасались бегством. Правоохранители предпринимали попытки прекратить драку. В результате конфликта фанаты "Славии" потеряли клубный шарф, футболку и несколько баннеров.

Ранее стало известно, что председатель правления чешского клуба Ярослав Тврдик удалил сообщение, в котором призвал УЕФА отправить в отставку вице-президента киевского "Динамо" Григория Суркиса из-за влияния на работу судей.