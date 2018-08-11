В Греции надеются, что инцидент с нападением на журналистов не повторится

Правоохранительные органы Греции расследуют факт нападения болельщиков на российских журналистов до и во время матча 3-го тура отборочного раунда Лиги чемпионов между ПАОК и московским "Спартаком", сообщают "Известия". В посольстве Греции в Москве выразили надежду, что в будущем подобных инцидентов не повторится.

– Согласно данным отдела полиции по предотвращению насилия на спортивных мероприятиях, греческие правоохранители проводят предварительное расследование произошедшего инцидента. На данный момент никаких серьезных эпизодов столкновений болельщиков не зафиксировано. Надеемся, в будущем обе стороны воздержатся от любой формы насилия и не допустят подобных происшествий, – заявили в греческом диппредставительстве.

По версии ПАОК, конфликт возник из-за того, что один из журналистов спровоцировал греческих фанатов, показав неприличный жест.

Ответный матч пройдет 14 августа в Москве на стадионе "Открытие Арена".

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