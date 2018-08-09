В Госдуме призвали УЕФА срочно разобраться с атакой на российских журналистов

Член комитета по спорту Госдумы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что был удивлен стычке между греческими болельщиками и российскими журналистами перед матчем 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов ПАОК – "Спартак" (3:2). В то же вермя он добавил, что пресса Греции освещает ситуацию по-иному.

– Мои товарищи сейчас отдыхают в Греции, поэтому я ознакомлен с ситуацией, – сказал Свищев. – По их словам, местная пресса заявляет, что все было наоборот: россияне вели себя агрессивно, провоцировали на конфликт, что журналисты попали под горячую руку, – сказал Свищев. – Греция всегда считалась близкой для России страной, одна вера все-таки. Сам недавно был там, могу сказать, что греки к россиянам относятся по-дружески, поэтому удивился, когда узнал о произошедшем. К сожалению, среди футбольных фанатов существуют нестандартные формы общения, построенные на агрессии, но нельзя разделять таких болельщиков на русских, греков и так далее. Это провокаторы.

Греки должны были внимательно отнестись к мерам безопасности для россиян, которые приехали на этот матч в Салоники, но с задачей они не совсем справились. Необходимо, чтобы Москва учла этот негативный опыт и на следующей неделе наши болельщики и правоохранительные структуры не поддавались эмоциям и провокациям. Нужно, чтобы ответная игра "Спартак" – ПАОК прошла в дружественной атмосфере. Люди ведь приходят на футбол в первую очередь для того, чтобы спокойно провести время.

– Заслуживает ли ПАОК такого же наказания, как "Спартак" – матч или несколько игр без болельщиков?

– Во всем мире ответственность за инциденты, подобные тому, что произошел в среду, берет на себя принимающая сторона. В УЕФА должны срочно разобрать случившееся. Если будет доказана вина греческой стороны, требуется наказать ПАОК так, как принято по международным правилам, то есть, дисквалифицировать болельщиков команды из Салоник.

Напомним, накануне российские журналисты были атакованы греческими болельщиками. Кроме того, фанаты ПАОК вывесили баннер политического содержания и светили лазерной указкой полузащитнику "Спартака" Квинси Промесу в момент, когда голландец исполнял пенальти. (Иван ТОРОПЦЕВ)