09:26 | Футбол — Лига чемпионов

В Госдуме поддержали снятие запрета на проведение матчей между клубами России и Украины


Заместитель главы комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа поддержал идею о снятии запрета на проведение матчей между российскими и украинскими клубами в еврокубках.

 
Группы жизни и смерти для &quot;Локомотива&quot; и ЦСКА.С кем сыграют "Локомотив" и ЦСКА в Лиге чемпионов

С данной инициативой в УЕФА обратилась международная организация Sport for all. По мнению авторов заявления, это выстраивает дополнительные барьеры между Москвой и Киевом.

- Россияне и украинцы – братские народы. На открытии мундиаля рядом со мной находились украинские болельщики, которые размахивали своими флагами, а также российские, поддерживавшие нашу сборную, - цитируют "Известия" Чепу. - При этом не возникло никаких проблем, все прошло дружественно и красиво.

Спорт – объединяющий фактор, и не надо бояться устраивать совместные матчи между Россией и Украиной. Болельщики смогут увидеть уважительное отношение между футболистами, что равным образом будет улучшать и связи между фанатами.

Отметим, в УЕФА заверили, что ближайшие жеребьевки Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдут с сохранением принципа разведения двух стран. В ЛЧ от России будут выступать "Локомотив" и ЦСКА, от Украины - "Шахтер".

УЕФА "разводит" российские и украинские клубы в еврокубках из соображений безопасности с 2014 года.

Дополнительная информация

https://iz.ru/783120/dmitrii-laru-andrei-pirov/uefa-prizvali-razreshit-matchi-rossii-i-ukrainy

К комментариям
4
Материалы других СМИ