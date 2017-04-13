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В Германии арестовали подозреваемого в атаке на автобус "Боруссии"

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Вторник. Дортмунд. Болельщики покидают стадион под присмотром полиции.Кто атаковал "Боруссию"? Основные версии

Немецкие органы правопорядка задержали 26-летнего гражданина Ирака, который подозревается в нападении на автобус дортмундской "Боруссии", информирует AP. Он со вчерашнего дня находится в изоляторе, однако реальных доказательств пока нет.

Единственное, что установили следователи, это его вероятная причастность с 2014 года к ИГ (террористическая организация, запрещена в России). Предполагается, что в Ираке он возглавлял подразделение из 10 человек и был причастен к убийствам и похищениям.

Возможно, что он находится в контакте с другими членами запрещенной в России террористической организации. Отмечается также, что в Германии он находится с 2016 года, а до этого был в Турции. Сегодня будет решаться его дальнейшая судьба.

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