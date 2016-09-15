В ФФУ уверены: у россиян не будет проблем с посещением финала Лиги чемпионов в Киеве

Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков подчеркнул, что у российских болельщиков не будет проблем с посещением финала Лиги чемпионов-2018, который состоится в Киеве. Решение о проведении матча в столице Украины было принято сегодня на заседании исполкома УЕФА.

- Я не вижу никаких проблем с посещением финала Лиги чемпионов российскими болельщиками, - цитирует ТАСС Франкова. - У нас идет достаточно интенсивный обмен людьми, даже несмотря на определенные сложности в транспортных потоках, никаких проблем в этом вопросе не наблюдается. Разумеется, будут приняты дополнительные меры безопасности и будет сделано все, чтобы люди разных национальностей чувствовали себя комфортно в Киеве и были обеспечены всеми удобствами.