15:10 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В ФФУ уверены: у россиян не будет проблем с посещением финала Лиги чемпионов в Киеве

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Член исполкома Федерации футбола Украины Артем Франков подчеркнул, что у российских болельщиков не будет проблем с посещением финала Лиги чемпионов-2018, который состоится в Киеве. Решение о проведении матча в столице Украины было принято сегодня на заседании исполкома УЕФА.

- Я не вижу никаких проблем с посещением финала Лиги чемпионов российскими болельщиками, - цитирует ТАСС Франкова. - У нас идет достаточно интенсивный обмен людьми, даже несмотря на определенные сложности в транспортных потоках, никаких проблем в этом вопросе не наблюдается. Разумеется, будут приняты дополнительные меры безопасности и будет сделано все, чтобы люди разных национальностей чувствовали себя комфортно в Киеве и были обеспечены всеми удобствами.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3623517

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spartakv08

Свежо придание...

16:04

Exsorsist

Конечно не будет. Либо не приедут, либо не пустят.

16:04

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