В девятый раз подряд Россию в групповом турнире ЛЧ представят два клуба

ЦСКА, дважды обыграв "Янг Бойз" (1:0, 2:0) в 4-м отборочном турнире Лиги чемпионов, пробился в групповой турнир соревнования, где вместе со "Спартаком" будет представлять Россию. В девятый раз подряд группе главного еврокубка сыграют два клуба из РФПЛ.

В последний раз Россия была представлена одной командой в сезоне-2008/09, когда "Спартак" с общим счетом 2:8 уступил киевскому "Динамо". (Кирилл БУРДАКОВ)