Уличная атлетика при поддержке Datsun
23:41 | Футбол — Лига чемпионов

В девятый раз подряд Россию в групповом турнире ЛЧ представят два клуба

2

ЦСКА, дважды обыграв "Янг Бойз" (1:0, 2:0) в 4-м отборочном турнире Лиги чемпионов, пробился в групповой турнир соревнования, где вместе со "Спартаком" будет представлять Россию. В девятый раз подряд группе главного еврокубка сыграют два клуба из РФПЛ.

В последний раз Россия была представлена одной командой в сезоне-2008/09, когда "Спартак" с общим счетом 2:8 уступил киевскому "Динамо". (Кирилл БУРДАКОВ)

2
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. ЦСКА vs "Янг Бойз"
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. Жребий для "Спартака" и ЦСКА
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Lablab

Облажался Спартак, впрочем, как и всегда

23:58

spetrov

Так бы и всегда. Не хуже, во всяком случае.

23:55