В Дагестане назвали антиспортивным проведение матча Юношеской лиги УЕФА не в Каспийске

Руководство министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан считает антиспортивным проведение матча Юношеской лиги УЕФА между "Анжи" и израильским "Маккаби" (Тель-Авив) не в Каспийске. Встреча запланирована на 3 октября.

Ранее пресс-служба махачкалинского клуба сообщила, что команда проведет этот домашний матч в Астрахани. Это связано с тем, что перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября РФС обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в регионе.

– Я уверен, что эта встреча в Дагестане прошла бы на высочайшем уровне, – приводит ТАСС слова первого замминистра по физической культуре и спорту республики Зайнала Салаутдинова. – Никаких инцидентов и противозаконных действий со стороны зрителей, народа Дагестана не было бы. И решение не проводить матч в Каспийске считаю неправильным. Это противозаконное и антиспортивное решение.

Представители УЕФА не обращались в министерство спорта республики по этому поводу. Дагестан готов и проводит спортивные мероприятия такого уровня. В следующем году у нас будет чемпионат мира по тайскому боксу. В этом году на высшем уровне прошли чемпионат Европы по спортивной борьбе, чемпионат Европы по грэпплингу. Они признаны лучшими за всю историю проведения подобных европейских соревнований на территории России.