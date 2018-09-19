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В Дагестане назвали антиспортивным проведение матча Юношеской лиги УЕФА не в Каспийске

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Руководство министерства по физической культуре и спорту Республики Дагестан считает антиспортивным проведение матча Юношеской лиги УЕФА между "Анжи" и израильским "Маккаби" (Тель-Авив) не в Каспийске. Встреча запланирована на 3 октября.

Ранее пресс-служба махачкалинского клуба сообщила, что команда проведет этот домашний матч в Астрахани. Это связано с тем, что перед сезоном-2013/14 УЕФА запретил проводить игры на территории Северного Кавказа. В начале сентября РФС обратился к УЕФА с просьбой разрешить проводить международные матчи в регионе.

– Я уверен, что эта встреча в Дагестане прошла бы на высочайшем уровне, – приводит ТАСС слова первого замминистра по физической культуре и спорту республики Зайнала Салаутдинова. – Никаких инцидентов и противозаконных действий со стороны зрителей, народа Дагестана не было бы. И решение не проводить матч в Каспийске считаю неправильным. Это противозаконное и антиспортивное решение.

Представители УЕФА не обращались в министерство спорта республики по этому поводу. Дагестан готов и проводит спортивные мероприятия такого уровня. В следующем году у нас будет чемпионат мира по тайскому боксу. В этом году на высшем уровне прошли чемпионат Европы по спортивной борьбе, чемпионат Европы по грэпплингу. Они признаны лучшими за всю историю проведения подобных европейских соревнований на территории России.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5583632

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