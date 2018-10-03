В ЦСКА не считают баннер "Наши стены - стадион Песчаный" протестом болельщиков

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян не считает, что размещение баннера "Наши стены – стадион Песчаный" на секторе активной поддержки армейцев на матче с "Реалом" (1:0) – форма протеста болельщиков против проведения домашних встреч красно-синих в Лиге чемпионов в Лужниках.

– Это, скорее, констатация факта, а не протест, – отметил Зарубьян. – Если бы фанаты не пришли на стадион – вот это был бы протестный жест. А этот баннер – лишь напоминание о нашей домашней арене. В целом же игра сложилась очень удачно, громкая победа стала своеобразным продолжением положительных эмоций и результатов чемпионата мира, матчи которого также проходили в "Лужниках".

Гораздо больше нас сейчас волнуют проблемы другого характера – это различные технические сложности, с которыми мы столкнулись. Так, например, трудности с доступом на стадион, а также с выходом зрителей. Все было совсем не так гладко, как во время ЧМ. Это не значит, что мы кого-то хотим обвинить – тот же "Лужники", это и вина клуба тоже. Просто увидели, что нам еще нужно работать над организацией игр. Мы в авральном режиме переехали на этот стадион и знали, что столкнемся с проблемами. Теперь станем их устранять. (Наталия Соломатина)