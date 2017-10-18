В четвертый раз российский клуб не проиграл в трех первых матчах ЛЧ

В четвертый раз российский клуб не потерпел ни одного поражения в матчах первого круга группового турнира Лиги чемпионов. До "Спартака"-2017, одержавшего одну победу при двух ничьих, без неудач обходились "Спартак"-1995, ЦСКА-2006 и "Зенит"-2015. Но если команды Олега Романцева и Андре Виллаш-Боаша, не потерявшие в трех встречах ни одного очка, из группы вышли, то армейцы пробиться в 1/8 финала не сумели. (Кирилл БУРДАКОВ)
Случаи, когда российский клуб проходил первый круг Лиги чемпионов без поражений
|
Клуб
|
Сезон
|
Тренер
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
Место
|
Спартак
|
1995/96
|
Олег РОМАНЦЕВ
|
3
|
0
|
0
|
7-3
|
9
|
1-е
|
ЦСКА
|
2006/07
|
Валерий ГАЗЗАЕВ
|
2
|
1
|
0
|
2-0
|
7
|
3-е
|
Зенит
|
2015/16
|
Андре ВИЛЛАШ-БОАШ
|
3
|
0
|
0
|
8-4
|
9
|
1-е
|
Спартак
|
2017/18
|
Массимо КАРРЕРА
|
1
|
2
|
0
|
7-3
|
5
|
?
Валет Тула
это лучший матч по реализации ...или лучшие 30 минут в конце матча....но по эстетике были матчи симпатичнее..где Спартак доминировал и играл красиво)
00:18
Barnauldiscovery
У Спартака семь голов в этой ЛЧ, а не шесть! Исправьте
00:11