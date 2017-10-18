00:08 | Футбол — Лига чемпионов

В четвертый раз российский клуб не проиграл в трех первых матчах ЛЧ

3

В четвертый раз российский клуб не потерпел ни одного поражения в матчах первого круга группового турнира Лиги чемпионов. До "Спартака"-2017, одержавшего одну победу при двух ничьих, без неудач обходились "Спартак"-1995, ЦСКА-2006 и "Зенит"-2015. Но если команды Олега Романцева и Андре Виллаш-Боаша, не потерявшие в трех встречах ни одного очка, из группы вышли, то армейцы пробиться в 1/8 финала не сумели. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда российский клуб проходил первый круг Лиги чемпионов без поражений

Клуб

Сезон

Тренер

В

Н

П

М

О

Место

Спартак

1995/96

Олег РОМАНЦЕВ

3

0

0

7-3

9

1-е

ЦСКА

2006/07

Валерий ГАЗЗАЕВ

2

1

0

2-0

7

3-е

Зенит

2015/16

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ

3

0

0

8-4

9

1-е

Спартак

2017/18

Массимо КАРРЕРА

1

2

0

7-3

5

?

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

Опрос

"Спартак" - "Севилья" - 5:1. Это лучший матч клуба в Лиге чемпионов?
голосовать
3
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Валет Тула

это лучший матч по реализации ...или лучшие 30 минут в конце матча....но по эстетике были матчи симпатичнее..где Спартак доминировал и играл красиво)

00:18

Barnauldiscovery

У Спартака семь голов в этой ЛЧ, а не шесть! Исправьте

00:11