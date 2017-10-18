В четвертый раз российский клуб не проиграл в трех первых матчах ЛЧ

В четвертый раз российский клуб не потерпел ни одного поражения в матчах первого круга группового турнира Лиги чемпионов. До "Спартака"-2017, одержавшего одну победу при двух ничьих, без неудач обходились "Спартак"-1995, ЦСКА-2006 и "Зенит"-2015. Но если команды Олега Романцева и Андре Виллаш-Боаша, не потерявшие в трех встречах ни одного очка, из группы вышли, то армейцы пробиться в 1/8 финала не сумели. (Кирилл БУРДАКОВ)

Случаи, когда российский клуб проходил первый круг Лиги чемпионов без поражений

Клуб Сезон Тренер В Н П М О Место Спартак 1995/96 Олег РОМАНЦЕВ 3 0 0 7-3 9 1-е ЦСКА 2006/07 Валерий ГАЗЗАЕВ 2 1 0 2-0 7 3-е Зенит 2015/16 Андре ВИЛЛАШ-БОАШ 3 0 0 8-4 9 1-е Спартак 2017/18 Массимо КАРРЕРА 1 2 0 7-3 5 ?

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"