В чем проблема "Спартака"? Отвечает Каррера

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что его команде не хватило опыта. По его словам, красно-белые провели неплохую игру.

- Снова пропустили в концовке. В чем проблема?

- В двух словах: командый опыт. Нам не хватило опыта контроля мяча на последних минутах. В остальном, провели неплохой матч. В футболе такое происходит - если ты не забиваешь, тебя наказывают.

- Почему поменяли Петковича на Зобнина?

- Счет был 0:0. Зобнин полузащитник, подумали о такой замене.

- Не хватило авантюризма. Согласны?

- В первом тайме медлили, "Марибор" же закрывался. Во втором тайме были лучше. У соперника было всего два момента. А времени, чтобы выйти вперед при счете 1:1 не было. Мы провели хороший матч. (Ярослав СУСОВ)