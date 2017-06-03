В центре Кардиффа перекрыли большинство улиц из-за матча "Ювентус" - Реал"

Правоохранительные органы Кардиффа ограничили автомобильное движение в центре города в качестве усиления мер безопасности перед финальным матчем Лиги чемпионов между "Ювентусом" и "Реалом", сообщает BBC.

Большинство дорог было закрыто в полночь. Полиция обратилась к людям с просьбой не приезжать в город на автомобилях.

Безопасность в Кардиффе будут обеспечивать около 2000 тысяч полицейских. Предполагается, что столицу Уэльса для просмотра этой игры прибудет около 170 тысяч человек.

В субботу, 3 июня, в финале Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" и "Реал" - "СЭ" в 21.45 начнет трансляцию главной игры сезона. Встреча пройдет на стадионе "Миллениум" в Кардиффе. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ювентус" – "Реал".