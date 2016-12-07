В Брюгге букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену"

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Брюгге" принимает "Копенгаген". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Брюгге" – "Копенгаген"
Коэффициенты Winline: П1 3,58 – Н 3,48 – П2 2,07
Потери: Рафаэлов, Энгелс (травм.) - Аманкво (травм.).
Прогноз на матч
Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":
Счет – 1:2.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" – "Копенгаген".