00:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В Брюгге букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену"

Стадион им. Я.Брейдела в Брюгге. Фото AFP
Стадион им. Я.Брейдела в Брюгге. Фото AFP
0
0
0

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Брюгге" принимает "Копенгаген". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Брюгге" – "Копенгаген"

Коэффициенты Winline: П1 3,58 – Н 3,48 – П2 2,07

Потери: Рафаэлов, Энгелс (травм.) - Аманкво (травм.).

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 1:2.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" – "Копенгаген".

0
0
0
Материалы REN-TV

Из школьных учебников исключили Следственный комитет России...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Блогеры обсуждают, как Лавров взглядом поставил на место Климкина ...

СКР возбудил уголовное дело о многомиллионых хищениях на предприятиях...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ