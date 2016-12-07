В Брюгге букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену"

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Брюгге" принимает "Копенгаген". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Брюгге" – "Копенгаген"

Коэффициенты Winline: П1 3,58 – Н 3,48 – П2 2,07

Потери: Рафаэлов, Энгелс (травм.) - Аманкво (травм.).

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 1:2.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" – "Копенгаген".