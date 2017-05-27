В "Боруссии" считают сомнительной версию следствия по взрыву у клубного автобуса

Исполнительный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке назвал версию следствия о мотивах взрыва у автобуса команды сомнительной. Ранее прокуратура Германии задержала выходца из России Сергея В. по подозрению в организации преступления. Следователи считают, что преступник хотел заработать на этом.

- Эта версия мне кажется крайне сомнительной, - приводит Die Welt слова Ватцке. - Это ненормально. Если бы ему все удалось, выигрыш, допустим, составил бы 200 тысяч евро. Но для этого нужно было проделать большую работу: подготовить, собрать и установить бомбу в нужном месте. Тем более с риском, что все пойдет не по плану. И все это за 200 тысяч? Я не уверен, что у него не было других мотивов.

Напомним, взрыв произошел 11 апреля перед матчем Лиги чемпионов "Боруссия" - "Монако". В результате инцидента пострадал защитник немецкой команды Марк Бартра, сломавший руку. 21 апреля Сергей В. был арестован. Следователи считают, что незадолго до взрыва он купил через интернет опцион на 15 тысяч акций клуба. В том случае, если бы взрыв принес большие потери, преступник мог заработать значительную сумму.