19:32 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В "Байере" удивлены тем, что Траоре начнет матч на скамейке запасных

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"Байер" удивлен тем, что нападающий ЦСКА Ласина Траоре не выйдет в стартовом составе армейцев на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок ЦСКА - "Байер" начнется в 20.00 по московскому времени.

"Удивительно, но мощный форвард ЦСКА Ласина Траоре начнет матч на скамейке запасных, где всего будут четыре полевых игрока", - говорится в сообщении "Байера" в твиттере.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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shpasic

квнщик из соседнего двора решил укрепить скамейку мощным форвардом.

20:48

пантелеевич61

Они думали будет 10 коней - а тут 11 . Что делать то ?

20:16

РусланИ

в цска боятся, что Траоре забьет в свои ворота.

19:50

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