В "Байере" удивлены тем, что Траоре начнет матч на скамейке запасных

"Байер" удивлен тем, что нападающий ЦСКА Ласина Траоре не выйдет в стартовом составе армейцев на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Поединок ЦСКА - "Байер" начнется в 20.00 по московскому времени.

"Удивительно, но мощный форвард ЦСКА Ласина Траоре начнет матч на скамейке запасных, где всего будут четыре полевых игрока", - говорится в сообщении "Байера" в твиттере.

Erstaunlich bei ZSKA: Der bullige Stürmer Lacina Traoré nur auf der Bank, wo insgesamt nur vier Feldspieler Moskaus sitzen werden.#CSKAB04 – Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 22 ноября 2016 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"