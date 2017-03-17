10:18 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

В "Барселоне" надеются, что "Реал" и "Атлетико" встретятся в четвертьфинале ЛЧ

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Представители "Барселоны" рассчитывают на то, что жеребьевка Лиги чемпионов сведет на четвертьфинальной стадии "Реал" и "Атлетико", информирует Sport.es. Напряженное противостояние мадридских клубов на международной арене, как надеются в "Барселоне", скажется на коллективах и в чемпионате Испании, благодаря чему сине-гранатовые увеличат свои шансы на чемпионский титул.

При этом отмечается, что у руководителей "Барселоны" нет абсолютно никаких предпочтений по сопернику в 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится сегодня в Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени.

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