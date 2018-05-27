"Увидимся в следующем году". Так уходит Роналду из "Реала" или нет?

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду обратился к болельщикам во время чемпионского парада в честь победы в Лиге чемпионов. Как сообщает AS, лидер атак мадридцев произнес: "Всем спасибо, увидимся в следующем году".

Накануне, после победы в финале Лиги чемпионов над "Ливерпулем" (3:1), пятикратный обладатель "Золотого мяча" намекнул на уход из мадридского клуба, цвета которого он защищает с 2009 года.

Сегодняшняя речь Роналду противоречит его предыдущим словам, ведь под "в следующем году" он, скорее всего, имел в виду футбольный сезон, а не календарный год.