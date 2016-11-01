Урс Фишер: "Базель" проанализировал ошибки в матче с "ПСЖ"

Главный тренер "Базеля" Урс Фишер в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "ПСЖ" отметил, что его команда сделала выводы после игры в Париже. Специалист отметил, что швейцарский клуб способен противостоять сопернику.

– Если хочешь заработать какие-то очки, надо забивать, – приводит официальный сайт УЕФА слова Фишера. – В Париже мы показали, что способны на это. Что касается голов парижан, в первых двух ситуациях мы сыграли не лучшим образом, а третий мяч влетел в наши ворота с финальным свистком.

Мы проанализировали ошибки, как и хорошее, что было с нашей стороны в этом матче. Если снова сыграем так же хорошо и будем чуть удачливее, тогда возможно все, однако обороняться так, как мы делали это в Париже, нельзя.