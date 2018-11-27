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Уроженец России, взорвавший бомбу возле автобуса "Боруссии", получил 14 лет тюрьмы

27 ноября. Дортмунд. Сергей В. в зале суда. Фото AFP
27 ноября. Дортмунд. Сергей В. в зале суда. Фото AFP
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Суд приговорил гражданина Германии российского происхождения Сергея В. к 14 годам тюрьмы, сообщает DPA. Суд признал его виновным в покушении на убийство 28 человек. 

 
Задержан подозреваемый в попытке подрыва автобуса дортмундской &quot;Боруссии&quot;.Сергей В.зрыв. Зачем россиянин атаковал автобус "Боруссии"

11 апреля 2017 года Сергей В. взорвал бомбу возле автобуса дортмундской "Боруссии", ехавшей на матч 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако". В результате защитник команды Марк Бартра получил перелом руки.

По данным следствия, подсудимый совершил преступление из жажды наживы, рассчитывая сыграть на колебании акций из-за травм или гибели футболистов. Он мог получить порядка полумиллиона евро. 

Матч "Боруссия" - "Монако" состоялся на сутки позже, дортмундская команда проиграла его со счетом 2:3, после чего уступила в гостях 1:3 и не смогла выйти в полуфинал Лиги чемпионов-2017/18. Бартра попал в заявку на официальную встречу месяц спустя, 13 мая, а вернулся на поле 20 мая.

 

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