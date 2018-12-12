21:51 | Футбол — Лига чемпионов

"Урал": "Меняем название всех своих абонементных пакетов на "ЦСКА и остальные"

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Пресс-служба "Урала" с юмором отреагировала на успехи ЦСКА в первом тайме матча Лиги чемпионов против "Реала". После 45 минут армейцы ведут со счетом 2:0.

"Меняем название всех своих абонементных пакетов на "ЦСКА и остальные", - говорится в сообщении "Урала".

Ранее екатеринбуржцы запустили три абонементных пакета с названиями "Лидеры и "Спартак" (матчи с ЦСКА, "Зенитом", "Локомотивом" и "Спартаком"), "Ол инклюзив" ("Зенит", ЦСКА, "Рубин", "Локомотив", "Енисей" и "Спартак"), а также "Что здесь делает "Енисей"?" ("Зенит", ЦСКА, "Енисей").

Реал - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 6-й тур. "Реал" - ЦСКА, "Шальке" - "Локо" и другие матчи
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