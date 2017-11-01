Упали на газон. Игроки молодежки "Спартака" подкололи "Севилью", обвинив соперника в симуляции. Видео

Игроки "Спартака" в концовке матча 4-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА с "Севильей" (3:3) подкололи соперника.

Красно-белые, сравняв счет на 90-й минуте усилиями Ильи Мазурова и отыгравшись со счета 1:3, начали падать на газон. Таким образом, спартаковцы пародировали действия севильцев, которые, по их мнению, по ходу встречи симулировали и тянули время.

Незадолго до этого на поле состоялась массовая потасовка. Подробности - здесь.

"Севилья" – "Спартак". Перед матчем. LIVE! //

Массовая потасовка в матче молодежек "Севильи" и "Спартака". Видео